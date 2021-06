Ook in Guyana afgebrand vliegtuig aangetroffen

De eenheid die belast is met het onderzoek naar de onderschepping van 490 kilo cocaïne gisteren, stuitte na gedegen speurwerk ook op een afgebrand vliegtuig, welke vermoedelijk in verband gebracht kan worden met de onderschepte drugs. Volgens de Guyanese autoriteiten vloog dit toestel eerder over het zuiden van Guyana en is er sprake van een tweede vliegtuig.

Er werden pogingen gedaan door de Guyanese autoriteiten om het vliegtuig te onderscheppen, maar het slaagde erin te landen in het Kaaimangrasi gebied in Suriname. De Surinaamse autoriteiten werden gealarmeerd en wisten ter plaatse te komen. Ze namen vervolgens 490 kilo cocaïne in beslag.

Het ander vliegtuig werd ook gisteren uitgebrand aangetroffen in Guyana en wel in de omgeving van Kwakwani ten westen van Suriname. Volgens de Guyanese overhid gaat het om een uitgebrande Cessna 206, zonder drugs of verbrande lichamen. Aangenomen wordt dat het gaat om een opzettelijke landing en verbranding van bewijs.

De inzittenden zijn mogelijk nog steeds in het gebied en worden opgespoord.

De drugsvangst in Suriname: