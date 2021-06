Foto’s van ruim 400 kg cocaïne onderschept te Kaaimangrasi

In Suriname is maandag ruim 400 kg cocaïne onderschept in het Kaaimangrasi gebied. Het gaat om 13 balen van vermoedelijk rond de 30 kg per baal.

Na gedegen nationale en internationale voorbereiding is maandag een actie uitgevoerd door een gemengde eenheid bestaande uit o.a. Surinaamse inlichtingen en veiligheidsdiensten in samenwerking met de politie. Deze actie heeft er in geresulteerd dat een grote hoeveelheid cocaïne in beslag is genomen.

De eenheid stuitte na gedegen speurwerk ook op een afgebrand vliegtuig welke vermoedelijk in verband gebracht kan worden met de onderschepte drugs. De diensten werken aan de aanhouding van elementen betrokken bij deze drugstransport.

President Chandrikapersad Santokhi heeft bij zijn aantreden aangegeven dat hij harde klappen zou toebrengen aan de drugswereld. Hierbij wordt met nationale en internationale inspanningen getracht om Suriname tot een steeds minder aantrekkelijke plek te maken voor drugssmokkelaars en verkopers, meldt de Communicatiedienst Suriname.