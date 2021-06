47-jarige man in rug geschoten bij beroving

In Suriname is een 47-jarige afgelopen zondag in zijn rug geschoten bij een beroving. Het slachtoffer V.A. kwam omstreeks 23.30u met zijn vrachtwagen thuis aan de Katwijkweg aan.

Bij het naderen van de poort werden meerdere schoten gelost in de richting van het slachtoffer. Hij werd daarbij geraakt aan zijn onderrug. Er werd een tas inhoudende persoonlijke spullen en een klein bedrag in valuta buitgemaakt.

Na beroving is dader in een onbekende richting gevlucht. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig van het slachtoffer is naar het bureau gebracht voor verder onderzoek. Er zijn hulsen in beslag genomen.

De zaak is overgedragen aan de Recherche Midden.