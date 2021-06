Man in gezicht gekapt na onenigheid over werkzaamheden

Een man in Suriname heeft maandagmiddag een ander in het district Wanica gekapt in zijn gezicht, omdat hij niet eens was dat het slachtoffer geen spuitwerkzaamheden voor hem heeft verricht. Het slachtoffer moest met de ambulance worden vervoerd naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer ging thuis bij de verdachte om een verdelgingsmiddel te spuiten op het perceel. Hij besloot echter het werk niet te doen, omdat het had geregend en vertrok van de plaats. De verdachte vond dit echter niet leuk en ging achter de man aan in zijn auto.

Hij stapte uit met een houwer en kapte het slachtoffer in zijn gezicht. Omstanders moesten hem tegenhouden om te voorkomen dat hij de man verder zou kappen. Zij droegen de verdachte over aan de Surinaamse politie.