Man dood aangetroffen in woning

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie in Suriname een melding van een lijk in een woning aan de Gerritweg in het politieressort Latour. De politie ging voor onderzoek ter plaatse en trof een levenloze man aan in een woning.

De Forensische Opsporing en Kapitale Delicten kwamen ook ter plaatse voor onderzoek. Een arts stelde de officiële dood vast waarna het ontzielde lichaam werd afgevoerd.

Er zijn geen tekenen van misdrijf aangetroffen op het ontzielde lichaam. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.