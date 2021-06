VIDEO: Nieuwe single en video Passion ‘Hier bij mij’

Afgelopen vrijdag is UrbanKawina formatie Passion uitgekomen met deze nieuwe single/video getiteld ‘Hier bij mij’. De band stond te popelen om dit met de fans te delen, omdat zij na een lange tijd weer eigen muziek uitbrengt.

‘Wij hebben het lied al een tijdje liggen en na perfectioneren is het nu tijd om ermee naar buiten te komen”, zegt voorman Marchiano (Chiano) Markus tegen de redactie van Waterkant.Net.

Chiano: “Passion is nu vooral druk bezig met het maken van een nieuwe EP waar ‘Hier bij mij’ o.a. ook op zal komen te staan. Het is nog niet duidelijk wanneer deze zal komen omdat we nu nog vooral bezig zijn met creëren.”

Het nummer is geproduceerd door Mr. Jetfly. De video is van General graphics. Wil je de ontwikkelingen van deze band blijven volgen, doe dat dan via hun Facebook pagina of Instagram.