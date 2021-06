Ministers delen eerste voedselpakketten uit in Coronie

De ministers van Defensie, Krishna Mathoera, Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zijn vandaag gestart met het uitdelen van voedselpakketten aan behoeftige mensen in het district Coronie. Vele gebieden in dit district zijn onder water gelopen als gevolg van aanhoudende regens in Suriname. Ook de mensen die getroffen worden door de Covid-19-pandemie krijgen een steunpakket. Om de getroffen mensen tegemoet te komen is de regering vandaag in het kokosdistrict gestart met het uitdelen van steunpakketten.

Onder leiding van de coördinator van het landelijke voedselpakketten project van de overheid, Stanley Dijksteel, gaan de ministers huis aan huis om enkele pakketten uit te delen. De bestuursambtenaren en militairen assisteren de ministers daarbij. De mensen krijgen een zak rijst van 25 kg, 1 liter olie, 1 kg suiker, 1 kg aardappelen, 1 kg uien, 1 pond knoflook, 1 grote blik sardien en nog andere hoognodige levensmiddelen.

Tijdens de launch van het project op Coppenamepunt spraken de ministers de manschappen van het Nationaal Leger toe. Minister Mathoera van Defensie zei, dat we met z’n allen in een moeilijke situatie verkeren. “We hebben een Covid crisis, economische crisis en het probleem rond wateroverlast. We gaan als Surinamers door een moeilijke tijd. Het is een zware taak, maar ik vetrouw erop dat jullie als getrainde militairen een goede job zullen doen”, hield de minister de manschappen voor.

Aan de samenleving zei de minister dat de regering niemand in de steek zal laten. “Als regering zullen wij ons best doen om zo snel mogelijk hieruit te komen”, aldus Mathoera. Ook haar collegaministers Ramsaran van Sozavo en Gracia Emanuël riepen de heren op om gezamenlijk een mooie uitvoering te geven aan het project. In Coronie gaat het om 1100 pakketten. Landelijk zullen 80.000 huishoudens van een pakket worden voorzien. Tegelijkertijd wordt er door de verschillende organen gekeken naar een structurele oplossing.