PTC studenten werken hard tijdens Hackathon ondanks Corona

Op dinsdag 08 juni was het een serieuze en creatieve dag vol digitale adviezen van de totaal 29 MBA studenten (Master of Business Administration in Innovation & Technology) van PTC-University of Applied Sciences. In zeven groepen ontvingen zij op maandag 17 mei jl. de briefing met het vraagstuk dat via WWF-Guianas , actief in Suriname en Guyana, in de naaste toekomst van groot belang zal kunnen zijn voor Flora en Fauna in de regio van de Guyana’s.

Het ging allemaal om de opzet en realisatie van een zogenoemd ‘Regional Environmental Observatory’, waarmee diverse relevante data kan worden vastgesteld, uitgewisseld en gemonitord.

De Beoordelingscommissie, bestaande uit deskundigen van het PTC en het WWF, was van mening dat het winnende team terecht is gekozen, omdat deze groep naast een prachtige presentatie ook aandacht had voor lokale gemeenschappen (voor o.a. educatie, awareness en datawinning) en het bedrijfsleven (voor o.a. inkomensmodellen) en de goed doordachte ideeën over de rollen van deze cruciale stakeholder.

De inhoud van de rapporten en presentaties zijn allemaal ter beschikking gesteld van WWF-Guianas. WWF gaat de aanbevelingen en oplossingsmodellen die zijn aangedragen door de studenten gebruiken in de verdere discussies over het opzetten van een Regionaal milieu data platform.

De MBA studenten ontvangen achteraf alsnog een deelname certificaat en een individuele cijfer. Het winnende team, bestaande uit Svasti Ramratan, Fauz Sawirjo, Douglas Otniel en Douglas Rinia, zal in de komende weken een uitgebreide ontvangst en activiteit krijgen bij en door WWF.

“Wat een fantastisch samenwerking met PTC”, aldus Michiel van den Bergh, directeur natuurbescherming van WWF-Guianas. “De Hackathon heeft mooie en vooral innovatieve ideeën gegenereerd voor ons. Het is geweldig om de interesse en gedrevenheid van studenten voor ons natuur te zien. Van hen moet Suriname het straks hebben. Dit initiatief smaakt naar meer!”

Het ligt in de bedoeling om in de toekomst meer evenementen als deze aan de PTC studenten aan te bieden, waarbij organisaties al kennismaken met het gedachtegoed van aankomend talent.

In dezelfde periode (27 mei en 28 mei) hebben Studenten van PTC University (of Applied Sciences) en van Saxion University (of Applied Sciences) ook deelgenomen aan een voor de 10e keer in Nederland gehouden internationaal event, de Creathon (onder de naam ‘Create Tomorrow’), als project in de samenwerking van Saxion University of Applied Sciences in Nederland, al enkele jaren de samenwerkingspartner van het PTC.

De Hackathon en de Creathon zijn voor de MBA-studenten van het PTC een vervanging van de jaarlijks te organiseren StudieOrientatieReis naar Nederland, die evenals in 2020, moest worden afgezegd en afstuderen in de weg stond.