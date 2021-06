Kleinzoon kapt oma met houwer tijdens ruzie

Een kleinzoon heeft zijn 61-jarige oma vandaag in het district Wanica een kapverwonding toegebracht in haar rechterarm. De vrouw moest met de ambulance worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Er zou een ruzie zijn tussen de moeder en de oom van de verdachte. De verdachte bemoeide zich met de ruzie waarbij de grootmoeder het initiatief nam om partijen te kalmeren, zodat het niet erger zou aflopen.

De kleinzoon had een houwer bij zich waarmee hij zwaaide. De oma raakte toen gewond en moest medische behandeling ondergaan.

De politie ging naar de plaats en schakelde de ambulance in. De verdachte had na de daad de plaats verlaten. Het onderzoek is nog gaande.