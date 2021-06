Drie mannen vast na diefstal buitenboordmotoren te Atjoni

De Surinaamse politie heeft drie mannen aangehouden en opgesloten na de diefstal van buitenboordmotoren te Atjoni. In deze zaak zijn er nog twee voortvluchtige verdachten. Aan hun opsporing en aanhouding wordt gewerkt, meldt het Korps Politie Suriname.

Twee benadeelden deden eind vorige maand afzonderlijk aangifte op het politiebureau Atjoni ter zake diefstal van buitenboordmotoren. In dezelfde week van de aangifte meerde een boot aan bij een steiger in het werkressort van de politie van Atjoni. Uit de boot werden vervolgens twee buitenboordmotoren gehaald en in een gereedstaand voertuig geplaatst.

De politie die hiervan in kennis werd gesteld, koerste direct naar de locatie. Daarbij werden Ronaldo K. en Clyde V. op heterdaad betrapt en in de kraag gevat. De buitenboordmotoren werden door de politie in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) zijn beide verdachten in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de Recherche van Regio Midden. Na intensief speurwerk brachten de rechercheurs op zaterdag 5 juni de derde verdachte Silvano K. in beeld, waarna hij werd aangehouden. Na overleg met het OM is Silvano eveneens achter slot en grendel geplaatst.

De twee buitenboordmotoren die in beslag werden genomen door de politie, zijn intussen afgestaan aan de rechtmatige eigenaren meldt de politie vrijdag.