Drie politiemannen station Jarikaba positief getest op COVID-19

Drie politiemannen van het station Jarikaba zijn positief getest op COVID-19. Het gaat om een onderinspecteur en twee agenten.

Deze week werd eerst een van hen positief getest. Van de twee overige politiemannen is het resultaat vandaag binnen. De overige collega’s die in contact met hen zijn geweest, zullen geswabt worden. Het resultaat wordt dan afgewacht.

Hoe de besmetting van de agenten in Suriname heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. Enkele maanden terug was reeds een groot deel van de politiemannen van dit station in quarantaine toen bleek dat een agente positief was getest op COVID-19.

Nog vóór de jaarwisseling was er een dienstbespreking van het personeel op het politiestation Jarikaba. De agente was toen aanwezig. Nadat aan het licht kwam dat zij positief was getest op het besmette virus zijn alle collega’s van haar die ook tijdens de dienstbespreking aanwezig waren in thuisquarantaine geplaatst.