President brengt spoedbezoek aan Nickerie per helikopter

President Santokhi is vanmiddag omstreeks 14.00u samen met de minister van LVV, met een helikopter geland in Nickerie. De president van Suriname bracht een spoedbezoek aan het rijstdistrict, vanwege een breuk in de lekbeteugelingsdam in het zuidoosten van Nieuw-Nickerie.

De president zal zich oriƫnteren in het La Beni gebied, te Henar. Het gebied dat bestaat uit veelal rijst arealen en een oppervlakte van enkele tienduizenden hectare heeft, kampt al ruim een week met wateroverlast. Het gebied is getroffen, vanwege de dam van het Surinam kanaal die het heeft begeven, door de zware regenval van de afgelopen periode.

Gisteren is met man en macht gewerkt aan het herstel van de belangrijke dam, waarbij de schade is hersteld. Hiervoor zijn middelen van de overheid ingezet. Helaas is ongeveer 6.000 ha aan rijstaanplant verloren gegaan.

Er zijn bronnen die aangegeven dat de dambreuk niet op een natuurlijke wijze is ontstaan, maar door menselijk handelen. Er zal onderzocht worden als er opzet in de zaak is aangezien het vermoeden bestaat dat de dam eventueel opzettelijk doorgestoken is.

De president sprak de landbouwers toe.