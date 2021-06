RBTP arresteert Guyanezen voor beroven taxichauffeur

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo heeft drie Guyanezen donderdag in de omgeving van de kruising van de Schietbaan- en Gonggrijpstraat aangehouden voor het beroven van een taxichauffeur in Suriname. Mahindra P, Shavier N en Raymond P zijn in verzekering gesteld. In eerste instantie waren zes Guyanezen aangehouden.

De taxichauffeur heeft drie van de mannen positief herkend, maar de verdachten ontkennen de roof. De buitgemaakte halsketting is niet teruggevonden.

De mannen zouden de chauffeur aan de Mahonylaan hebben beroofd.

Het slachtoffer haalde de verdachten op bij een sluis aan de Anton Dragtenweg en reed hen naar een hotel aan de Mahonylaan. Toen zij ter hoogte van het hotel kwamen, bracht een van hen het slachtoffer een slag met een bierfles op het hoofd toe. Onder bedreiging van een vuistvuurwapen en twee houwers beroofden zij hem van zijn halsketting en een tas met bescheiden. De chauffeur had een barstwond aan het hoofd opgelopen.

RBT-Paramaribo wist binnen enkele uren de verdachten op te sporen en aan te houden.