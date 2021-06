SRD 1.000 toelage voor ambtenaren Suriname bij salaris uitbetaling juni

Een van de overbruggingsmaatregelen van de Surinaamse regering is het toekennen van een ondersteuningstoelage aan bepaalde groepen. Deze ondersteuning geldt voor 1 jaar en is belast. De ondersteuningstoelage van SRD 1.000 wordt niet meegenomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage.

Deze toelage wordt voor het eerst uitbetaald bij de salaris uitbetaling van juni 2021

De ondersteuningstoelage geldt voor actieve en voor gepensioneerde landsdienaren, personeel in de gezondheidssector en geldt voor de loonreeksen tot SRD 12.602 per maand. Deze grens geldt voor eenieder dus zowel voor ambtenaren als overige groepen die hier zijn genoemd.

Hoeveel u overhoudt van deze toelage is afhankelijk van uw huidig bruto-inkomen. Hoe hoger uw inkomen hoe minder netto u overhoudt. In ieder geval houdt u netto tenminste SRD 580 over van deze toelage aldus de overheid.