Wapens in beslag genomen bij arrestaties auto-inbrekers

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft bij de aanhouding van vijf mannen in totaal twee vuistvuurwapens, twee jachtgeweren en twee auto’s in beslag genomen. Het gaat om vier stelers en een heler. Zij hebben ingebroken in voertuigen in Paramaribo en Para.

De vier stelers hadden bij een van de inbraken in een auto in Para een wapen en geld gestolen. Zij verkochten dit wapen aan de heler in Suriname. Toen de politie de heler aanhield, is het gestolen wapen bij hem gevonden. Bij de heler zijn twee vuistvuurwapens en een jachtgeweer in beslag genomen waaronder het gestolen wapen. Van geen van de wapens kon hij een vergunning aantonen.

In eerste instantie heeft RBTP drie van de verdachten dinsdag in een wagen klemgereden aan de Indira Gandhiweg. Bij de verdachten is een jachtgeweer in beslag genomen. Een vierde verdachte is woensdag klemgereden in een auto op de hoek van de Vierde Rij- en Sophia’s Lustweg.

Op aanwijzingen van de verdachten werd de vijfde man, de heler aangehouden. In de woning van de heler zijn de wapens gevonden. Twee voertuigen van de verdachten zijn in beslag genomen. De vijf mannen zijn in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.