Drugsverdachte begon sedert uitbreken pandemie uit stress te roken

De 35-jarige verdachte Sidarta R. is in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni door de stootgroep van het Korps Politie Suriname (KPS) bijgestaan door leden van het Nationaal Leger (NL) op het Maikoeproject aangehouden. Deze man die zich over straat bevond, kon niet exact verklaren wat hij over straat deed. Eveneens kon hij geen dispensatiebewijs tonen aan de leden van het gemengd team meldt het Korps Politie Suriname.

Alvorens hij in de bus werd geplaatst, werd hij door een wetsdienaar gefouilleerd. Daarbij trof de politie verschillende drugsoorten

waaronder cocaïne, sukru, marihuana en xtc-pillen op Sidarta aan. De drug was verpakt in kleine zip Lock zakjes, waarvan een deel in folie was gewikkeld.

Verder trof de politie op deze verdachte aan SRD 147,50 en Euro 5. Het geldbedrag dat vermoedelijk van de drugopbrengst afkomstig moet zijn, is samen met het verderfelijk spul door de politie in beslag genomen, waarna Sidarta werd overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt.

Bij de voorgeleiding verklaarde de verdachte Sidarta dat een man hem de drug had gegeven om voor hem te houden. Ook gaf hij aan druggebruiker te zijn en sedert het uitbreken van de pandemie uit stress begon te roken.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sidarta door de politie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.