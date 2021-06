Minister benadrukt COVID-19 en arbeidsmarkt op internationale arbeidsconferentie

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft op 10 juni onder zeer bijzondere omstandigheden de 109de Sessie van de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in plenaire toegesproken. Deze sessie is vorig jaar verdaagd vanwege de opkomende pandemie en is dit jaar voor het eerst overwegend virtueel gehouden vanwege de reis- en vergaderbeperkingen in de wereld.

De minister die de conferentie voor het eerst heeft toegesproken, heeft in haar boodschap aandacht besteedt aan het rapport van de Directeur-Generaal van de ILO, dhr. Guy Ryder, dat gebaseerd is op de COVID-19 pandemie, de invloed daarvan in de bedrijven en voor de werknemers. De minister benadrukte in haar speech de uitdagende economische tijden waarin Suriname al enige tijd zit, de pogingen die door de regering worden ondernomen om eruit te komen en de COVID-19 pandemie die een verergerend effect heeft gehad op de Surinaamse economie en de samenleving. De bewindsvrouwe gaf in dat kader ook de rol aan die aan het ministerie van AW&J is toebedeeld bij het faciliteren van de Covid-19 steun en de rol die het ministerie speelt in het COVID-19 Clusterteam.

Minister Kuldipsingh heeft ook de uitdagende omstandigheden gememoreerd waaronder de Arbeidsinspectie blijft functioneren en de extra bevoegdheden die gegeven zijn binnen de COVID-19 regelgeving. De in uitvoering zijnde werkgelegenheidsprogramma’s onder het Basic Needs Trust Fund (BNTF) en de vacaturebank werden ook door de minister in haar rede gememoreerd. De minister deelde het gehoor ook mede dat in Suriname vanuit het ministerie ook steeds de oproep is gedaan voor sociaal dialoog om nieuw opgekomen werkplaatsvraagstukken op te lossen.

Advies dat het ministerie heeft gegeven over juridische thema’s die vanwege de pandemie zijn opgekomen zoals loonbetalingen, vakantie, telewerk en veiligheid op de werkplek is ook aan de orde gekomen. Een op de mens gerichte pad van herstel werd door de bewindsvrouw benadrukt en in dat kader past ook haar beleid met betrekking tot bevordering van de vakscholing en het ondernemerschap (micro, klein en middelgroot).

Aan de jaarlijkse arbeidsconferentie, het hoogste orgaan van de ILO waarvan Suriname sinds 1976 lid is, neemt dit jaar een relatief grote tripartiete delegatie deel door de zeer lage participatiekosten. Inmiddels is in de Conferentiecommissie Toepassing van Standaarden weer gebleken dat Suriname een relatief goede staat van dienst heeft wat betreft rapportage over geratificeerde en niet-geratificeerde ILO-verdragen en -aanbevelingen, in tegenstelling tot sommige andere landen in het Caribisch gebied.

Sociale zekerheid en de COVID-19 pandemie zijn thema’s waaraan dit jaar aandacht wordt besteed. De Internationale Arbeidsconferentie 2021 duurt van 03 juni – 19 juni 2021 en wordt afgesloten in de periode 25 november – 11 december 2021.