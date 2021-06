Aangereden ambulance SUR-CAD niet meer te gebruiken

De ambulance van SUR-CAD, die donderdag is aangereden door een pick-up, kan niet meer gebruikt worden. SUR-CAD zal noodgedwongen afscheid moeten nemen van de ziekenwagen, meldt het bedrijf in Suriname.

De ambulance werd donderdagochtend ingezet na een aanrijding aan de Houttuinweg (foto onder). Daarbij werden twee verkeersslachtoffers met loeiende sirene naar de SEH vervoerd. Op de kruising van de Coesewijne- en de Jaggernath Lachmonstraat ging het mis.

Een pick-up verleende geen voorrang aan de ambulance en ramde de ziekenwagen in de flank. Deze raakte dusdanig beschadigd dat het voertuig niet meer te gebruiken is. Ook het high-end medical equipment in de ambulance raakte beschadigd.

“Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Vandaag was het helaas tijd om afscheid te nemen van onze trouwe A06 Ambulance met 321 operaties op haar naam” aldus SUR-CAD.

Het voertuig werd in november 2018 in slechte staat aangekocht en werd in januari 2019 door SUR-CAD gerestaureerd alsook voorzien van high-end medical equipment.

Foto (c) Hanno’s Towing – de ambulance haalde twee gewonden op bij deze aanrijding.