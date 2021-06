Grootmoeder (56) en kleindochter (13) dood na uitwijken voor kuilen in wegdek

De twee personen die gisteren om het leven zijn gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oost-Westverbinding in Suriname, zijn een 56-jarige grootmoeder en haar 13-jarige kleindochter. Het rijbewijs van de bestuurder, de 21-jarige Fransman Joshua S., is nog niet achterhaald door de politie meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De Surinaamse politie heeft bevestigd dat de bestuurder moest uitwijken voor diepe kuilen die zich in het wegdek bevinden. Daarbij moet hij de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. De auto sloeg over de kop, botste tegen een schutting en belandde in de langs de weg lopende trens.

Het 13-jarig meisje Shanegee Barsati dat een nekfractuur had opgelopen, toonde geen teken van leven meer. De grootmoeder Oetrakoemari Barsati (56) die buiten haar bewustzijn was, werd door omstanders gereanimeerd en bleek daarbij nog in leven te zijn. Ze werd voor medische hulp met de ambulance afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC), waar ze kort na aankomst kwam te overlijden.

De ontzielde lichamen van Oetrakoemari en haar kleindochter Shanegee zijn na overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Joshua S., zijn 22-jarige vrouw Kimberley B en de 3-jarige R.B. werden ook naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig dat aanzienlijk is beschadigd is door de politie ter herkeuring in beslag genomen. Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de verkeersunit van Nickerie.