Driejarige jongen overleden in zijn slaap

Een driejarige jongen is woensdag in Paramaribo na het spelen en eten gaan slapen, maar werd daarna nooit meer wakker. Er is geen sprake van misdrijf. De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname afgestaan aan de nabestaanden.

De moeder van het kindje werkt en liet hem thuis bij haar ouders achter. Een oom nam hem mee naar de woning van zijn broer, zodat de peuter met andere kinderen kon spelen.

Het jongetje speelde met de kinderen en was blij. Hij heeft daarna nog gegeten en gedronken. Vervolgens is hij gaan slapen. Woensdagmiddag rond half twee maakte de familie hem wakker, maar hij bewoog niet meer.

Toen hij niet wakker werd, alarmeerde men de politie. Deze schakelde een arts in die de dood heeft vastgesteld. Vernomen wordt dat de peuter twee weken terug wel ziek was. Toen had hij diarree en hoofdpijn en moest hij braken.