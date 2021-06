‘Onthoud je van seks tijdens de pandemie!’

[INGEZONDEN] – Dat er sinds vorig jaar ook door ons land een pandemie woedt, is geen geheim. Je hoeft het nieuws ook niet op de voet te volgen om van de MoHanA-maatregelen in Suriname op de hoogte te zijn. Voor mezelf heb ik de afkorting verruimd tot ‘MoHanATSoVT’. ‘Mo’ = mondkapje opdoen; ‘Han’ = handen wassen/ontsmetten; ‘A’ = afstand houden; ‘T’ = temperatuur opnemen; ‘V’ = vaccineren; ‘T’ = thuisblijven. Tot dusver de alom bekende regels en adviezen die ons door de gezagdragers terecht door de strot worden gedrukt.

Het zal menige kritische lezer wel zijn opgevallen dat ik nog niet verklapt heb waarvoor de letters ‘So’ staan. Daar de coronabesmettingen, ondanks de eerdergenoemde maatregelen, nog steeds niet afnemen en ik na bijna anderhalf jaar niet één haan heb horen kraaien naar datgene waarvoor de ‘So’ staat, wil ik de autoriteiten ten zeerste aanbevelen om aan de afkorting toe te voegen: Seksuele onthouding!

De eerste reden waarom men zich ten tijde van COVID-19 zou moeten onthouden van seksueel contact is het gegeven dat het virus wordt overgedragen door druppeltjes uit mond en neus. Het lijkt me zeer vermoeiend en onplezierig om het liefdesspel te spelen met een mondkapje op en, come on, is voorspel (waarbij de druppeltjes nog weliger van mond tot mond, neus tot neus, mond tot neus en neus tot mond gaan) niet een belangrijk deel van de daad? En wat het bewaren van de afstand betreft… voor zover bekend is niemand groter dan anderhalve meter geschapen!

Maar, zullen jullie wel denken, voordat we ‘het’ doen, ontsmetten we niet alleen onze handen, maar onze hele lichamen en we zijn al gevaccineerd! Wel, al ontsmet je je lichaam tot je zestig wordt, als je het virus eenmaal in je hebt, kun je het niet doden, maar je kunt het zeker wel overdragen, vooral tijdens seksuele gemeenschap. En lees wat er staat op het blaadje dat je meekreeg op de dag van je vaccinatie: je hoort je nog steeds te houden aan de MoHanA-maatregelen!

Maar, zullen jullie gedachten verder tekeergaan, jij hebt zelf die ‘T’ van ‘thuisblijven’ toegevoegd aan die afkorting; er is een total lockdown die niet eerder dan 18 juni wordt opgeheven… wat verwacht je dan dat we de hele dag thuis doen? Nou, hebben jullie daarvoor echt mijn advies nodig? Toen het ging om het bedrijven van de liefde had toch niemand mijn advies nodig? Maar goed, daar jullie erom vragen, wil ik jullie zeker aanraden om deze dagen (en maanden) creatief bezig te zijn. Doe bijvoorbeeld als ik en klim in de pen. Schrijf artikelen waarmee je maatschappelijke discussies op gang kunt brengen. Of speel leerrijke spelletjes met je kinderen (als je die überhaupt hebt). Over kinderen gesproken: is het feit dat COVID-19 veel minder bij kinderen voorkomt niet een teken dat het virus werkelijk wordt overgedragen tijdens de geslachtsdaad? Kinderen maken zich helemaal niet schuldig hieraan!

Dit brengt me op mijn tweede argument: het land verkeert al in een vreselijke economische crisis; als jullie nog meer kinderen (bewust of onbewust) ter wereld brengen, maken jullie de crisis alleen maar erger voor jezelf. Kinderen zijn geen boeken die je kunt wegstoppen in kasten. Nee, kinderen hebben verzorging nodig!

Ik hoor die tongen al: ‘Heb je ooit gehoord van voorbehoedsmiddelen?’ Jazeker, maar let wel erop dat je ze op de juiste manier gebruikt. En jullie gaven daarnet zelf aan dat er een total lockdown is, dus zorg er op de een of andere manier voor dat je op tijd je voorraad aanvult. Één keer vergeten kan namelijk levenslange consequenties hebben.

Hiermee ben ik gekomen op mijn derde argument: door de lockdown en het veel minder toegankelijk zijn van winkels, drogisterijen, apotheken en gezondheidscentra waar men terechtkan voor voorbehoedsmiddelen, voorlichting over veilige seks, soatesten enz. vrees ik dat er de afgelopen vijftien maanden nog meer onveilig is gevreeën, waardoor een heleboel mensen, zonder dat ze het weten, geslachtsziektes (andere virussen dan COVID-19) hebben opgelopen.

Ik hoor die hersenen al: Ik vertrouw mijn partner en heb geen symptomen gehad die horen bij een acute soa-infectie. Schatje, sta je er wel bij stil dat er misschien meerdere mensen zijn die jóúw partner vertrouwen? En ik moet je complimenteren dat je weet welke symptomen allemaal kunnen optreden bij een acute infectie, maar er treden heus niet altijd symptomen op. Geslachtsziektes horen zo snel mogelijk behandeld te worden, dus als je weet dat je onveilige seksuele handelingen hebt gepleegd, is het advies dan ook om je te laten testen op soa’s (lockdown of geen lockdown) en zeker om, zoals voor iedereen geldt, tot het einde van de pandemie te gaan voor datgene waar dit hele betoog om draait: seksuele onthouding.

Ten slotte is het hebben van seksuele omgang vaak genoeg disrespectvol naar huisgenoten toe. Waar men vroeger zijn dingen deed onder een boom in een afgelegen buurt, in een auto langs de straat (wat zeer onverantwoord en gevaarlijk is!) of in een shortstayhotel, is men nu, wederom vanwege de lockdown, genoodzaakt zijn ‘praktijken’ binnenshuis uit te oefenen. Jullie weten zelf wel hoe klein en gehorig de dikwijls ‘overbemenste’ Surinaamse huizen zijn.

Ja, voordat jullie me naar het hoofd slingeren dat jullie niet eens samenwonen en dus onmogelijk binnenshuis bezig kunnen zijn, wil ik dit ervan zeggen: ‘Je schrikt van hoeveel mensen wél samenwonen, maar vóór de uitbraak van de pandemie vanwege gebrek aan privacy thuis, al gebruikmaakten van de drie plekken hierboven genoemd.’

Tijdens de pandemie zou eenieder zich moeten onthouden van seks. Hierdoor zou het COVID-19-virus veel minder worden overgedragen en zou men voorkomen nog meer in de economische crisis te geraken, geslachtsziektes op te lopen en een last te zijn voor huisgenoten. Nee, ik ben geen wetenschapper en heb voor het schrijven van dit betoog heus geen wetenschappelijk onderzoek verricht. En je hoeft het ook niet eens te zijn met de inhoud van dit artikel. Maar in ieder geval is hiermee aan de jongeren die binnenkort voor hun studie een betoog horen te schrijven of presenteren een aardig voorbeeld cadeau gedaan. Degenen die (voor een cijfer) horen te debatteren en met de handen in het haar zitten omdat ze nog steeds niet op een spannende stelling zijn gekomen… alsjeblieft! En denk erom: MoHanATSoVT!

Diego Lapar (Paramaribo, 9 juni 2021)