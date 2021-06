Foto’s van drie ontvluchte arrestanten die besmet zijn met coronavirus

De Surinaamse politie heeft zojuist deze foto’s vrijgegeven, van drie ontvluchte arrestanten die besmet zijn met het coronavirus. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is bij hoge mate van uitzondering besloten om de gezichtsfoto’s van de arrestanten in kwestie te delen met de Surinaamse gemeenschap zegt de politie.

Van de overige twee arrestanten Amerilo Kerdijk en Aswin Roeplal die ook covid-19 positief zijn, zullen de foto’s op een later te bepalen datum en tijdstip worden gepubliceerd.

Informatie met betrekking tot deze 3 arrestanten wiens foto is gepubliceerd, mag worden doorgespeeld aan de politie van de dichtstbijzijnde politiebureaus of het Command Center van de politie via het nummer 115.