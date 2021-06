Jongeman steelt revolver van opa om te verkopen

Een 23-jarige jongeman in Suriname heeft de revolver van zijn grootvader gestolen. Zijn plannen waren om deze te verkopen om zodoende aan geld te komen. De politie heeft hem zaterdag in verzekering gesteld.

De jongeman nam het wapen van zijn opa weg en zocht naar kopers. Hij kwam in contact met een man, die belangstelling had om het wapen te kopen. De potentiële koper vertelde dat vervolgens aan een kennis van hem, die buitengewoon agent van politie is.

Deze kennis besloot de jongeman met het wapen aangehouden. Hij droeg hem vrijdagavond over aan de politie.

De politie heeft de revolver en een patroon in beslag genomen. De benadeelde heeft machtiging van het wapen.