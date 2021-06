Einde WK kwalificatie voor Suriname na 4-0 verlies tegen Canada

Het is het Surinaamse nationale voetbalelftal dinsdagavond 8 juni (lokale tijd) niet gelukt om te winnen van Canada. Hoewel Natio goed tegen Canada startte, verloor het team de belangrijke kwalificatie uitwedstrijd met 4-0. Canada is hierdoor winnaar in groep B en gaat door.

Ondanks dat Natio sterk spel in het begin van de eerste helft liet zien, lukte het Alphonso Davies in de 37ste minuut als eerste te scoren voor Canada. De ploegen gingen rusten met een tussenstand van 1-0.

Na de rust probeerde Natio terug te komen en heeft de ploeg flink geknokt in het begin van de tweede helft. Dit mocht echter niet baten; in de 59ste minuut bracht Jonathan David de stand naar 2-0 voor de Canadezen. Dezelfde David scoorde niet lang daarna de 3-0.

Suriname kreeg ook nog een penalty tegen, na een overtreding van doelman Hahn. Jonathan David nam die voor zijn rekening en bracht de score naar 4-0.

Het verlies van Natio betekent het einde van de kwalificatie van Suriname voor deelname aan het FIFA WK van 2022 in Qatar.