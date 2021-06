In Suriname is maandagavond nog een ontvluchte arrestant aangehouden. Het gaat om Jonaton K. die omstreeks 22.55 uur door het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) en de politie van Houttuin werd aangehouden aan de Tepoehoutweg in het ressort Houttuin.

Volgens de Surinaamse politie zijn dertien arrestanten op maandagmorgen 7 juni ontvlucht vanuit het cellenhuis van het politie Bureau Centrum. Op dezelfde dag werd een van de ontvluchte arrestanten weer aangehouden.

Van de 12 resterende arrestanten zijn 6 Covid-19 positief getest. Deze besmette arrestanten zijn: Niquel Jonel, Amerilo Kerdijk, Servan Read, Aswin Roeplal, Ronald Soke en Raimundo Vina de Souza.

De overige ontvluchte arrestanten zijn Fabio D., Navendra N, Brian P, Delton S, Arsenio V. en Jonaton K. die nu is aangehouden.

Informatie over deze op de vlucht zijnde arrestanten mag doorgespeeld worden aan het dichtstbijzijnde politiebureau of aan het Command Center van de politie via het nummer 115.