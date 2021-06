Opbrengst Giro555-actie ook voor directe noodhulp aan Suriname

Een deel van de opbrengst van de Nederlandse Giro555-actie ‘Samen tegen corona’ zal besteed worden aan hulp in het zwaar door corona getroffen Suriname. De situatie in Suriname laat zien dat het virus waar ook ter wereld snel om zich heen blijft grijpen. De hulporganisaties achter Giro555 hebben daarom besloten om in dit land direct noodhulp te verlenen, meldt Giro555 vandaag.

UNICEF, één van de hulporganisaties achter Giro555, zal een deel van de inkomsten van Giro555 gebruiken voor hulp in Suriname. De nood is hoog en Giro555 gaat daarom onder meer zuurstofapparaten en mobiele koelboxen leveren en zorgverleners trainen. Ook worden in Suriname voorlichtingscampagnes ingezet op radio, tv en sociale media om mensen te informeren over het belang en de werking van het vaccineren.

Naast het geven van voorlichting helpt UNICEF bij het transport van vaccins naar de binnenlanden. Mobiele koelboxen zijn bijvoorbeeld hard nodig om de vaccins ook bij de mensen op de meest afgelegen plekken te brengen. “Zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wereldwijd vaccineren is echt de enige oplossing om uit deze crisis te komen”, zegt Sabine de Jong, coördinator Internationale Programma’s van UNICEF Nederland.

Een grotere vaccinatiebereidheid kan hét verschil maken wanneer de Nederlandse overheid vaccins naar Suriname stuurt. In de hoofdstad Paramaribo ziet men hoe erg de crisis uit de hand loopt en neemt de vaccinatiebereidheid toe. Maar in het binnenland van Suriname is veel weerstand tegen vaccins, omdat er vaak onjuiste informatie rondgaat of informatie simpelweg ontbreekt.

Daarom gaat UNICEF via haar lokale partners voorlichting geven over het belang van de vaccins. Naast radio, tv en social media worden ook Surinaamse religieuze leiders en gemeenschapsleiders betrokken bij de voorlichting om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren.