Man die sleepvoertuigen in brand stak aangehouden

De 39-jarige Mohamed N. is op woensdag 2 juni na bekomen informatie, door leden van de Recherche van Paramaribo op zijn woonadres te Sophia’s Lust opgespoord en aangehouden. Mohamed wordt ervan verdacht in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 mei aan de Hendrikstraat twee sleepvoertuigen in brand te hebben gestoken meldt het Korps Politie Suriname.

Bij aankomst van de politie was één der voertuigen volledig afgebrand, terwijl het ander sleepvoertuig schroeischade opliep.

Op camerabeelden is de verdachte positief door de benadeelde herkend als te zijn ene “Buddy” die te Sophia’s Lust woonachtig is.

Volgens de beelden liep Mohamed kort voordat de brand werd gesticht met een gele jerrycan in zijn hand. Deze jerrycan werd in de nacht van de brandstichting op één van de steps van het sleepvoertuig gevonden en in beslag genomen. Het motief tot deze daad is nog niet bekend.

De verdachte ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Na gepleegde overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Mohamed door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.