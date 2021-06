Livestream talkshow Slavernij met gastredacteur Remy Bonjasky

Tijdens de tentoonstelling Slavernij zijn er talkshows over het thema slavernij en de doorwerking daarvan. Denk hierbij aan onderwerpen als de zichtbaarheid van mensen van kleur in de media, politiek en de samenleving of de rol van vrouwen tijdens slavernij. Op 6 juni is Remy Bonjasky (foto) gastredacteur.

Jörgen Raymann presenteert de talkshows en in elke editie stelt een gastredacteur vanuit zijn of haar oogpunt een specifiek onderwerp centraal. Het programma bestaat uit een lezing, muziek of dans, en discussie.

Het thema op 6 juni is: Doorwerking in beeldvorming

Programma:

Lezing door Cynthia Mc Leod: Doorwerking beeldvorming vanuit het verleden naar nu

Panelgesprek met Henk Fraser, Yannick Hiwat en Dionne Abdoelhafiezkhan

Deel 1: blinde vlekken en discriminatie, beeldvorming en representatie in de sport

Deel 2: beeldvorming en representatie in de (klassieke) muziek

Deel 3: kansen – gelijkheid (vooroordelen)

Cultureel intermezzo van Yannick Hiwat

Cultureel intermezzo van Kula Skoro

De talkshow is hier te volgen.