Bee: ‘Geduld en geloof nodig om uit crisis te geraken’

DNA voorzitter Marinus Bee is zich bewust van problemen die de samenleving dwarszitten. “We weten allemaal hoe het zit met de prijzen in de winkels en de koerssituatie un Suriname”, zegt de parlementsvoorzitter. “Maar om die zaken te herstellen, moet de economie hersteld worden. Daarvoor is wat tijd en geloof nodig. Een huis kan je in een dag afbreken. Maar je kan het niet in een dag weer bouwen. Dat duurt even.”

Bee roept de samenleving daarom op wat geduld te betrachten. “De economie is in een groot gat gevallen en we hebben tijd nodig om uit dat gat te geraken. We vragen daarom een beetje geduld om eruit te komen, maar behalve geduld ook geloof. Zo komen we er samen uit.”

De Surinaamse regering is een overeenkomst aangegaan met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat zal meehelpen om de financieel-economische situatie te herstellen. Maar ook zonder steun van het IMF zou dat gedaan moeten worden. “Met of zonder IMF zou hersteld moeten worden wat de afgelopen jaren niet goed gegaan is. Yu o abi fu nyan pkinso bita om eruit te komen.”

Een van de tools om de financieel-economische situatie weer gezond te maken, is het Herstelplan. Het plan is beschikbaar voor eenieder die meer wil weten over de maatregelen. In de komende dagen wordt het Herstelplan in behandeling genomen door het parlement.