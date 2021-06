VIDEO: Grote opkomst bij vaccinatiedag Roeli’s Event Venue

Een speciale vaccinatiedag bij Roeli’s Event Venue aan de Kronenburgweg in Suriname, heeft vandaag honderden mensen op de been gebracht. Er was een lange rij van mensen die zich wilden laten vaccineren.

Ruim 1.000 mensen stonden te wachten in de rij. Onder hen veel jongeren. De bewustwording onder Surinamers en de vaccinatie bereidheid lijkt te zijn gestegen, nu er dagelijks coronadoden vallen en honderden mensen besmet raken.

In dit filmpje dat via social media werd gedeeld is te zien hoe lang de rij was: