Rijksmuseum presenteert tentoonstelling Slavernij

Het Rijksmuseum presenteert van 12 februari t/m eind augustus 2021 de tentoonstelling Slavernij. Slavernij is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Met deze tentoonstelling richt het Rijksmuseum voor het eerst de blik op slavernij in de koloniale periode in zowel Brazilië, Suriname en het Caribisch gebied, als in Zuid-Afrika en Azië.

De tentoonstelling Slavernij presenteert tien waargebeurde verhalen. Tien persoonlijke verhalen over mensen die in slavernij leefden en slavenhouders, mensen die zich verzetten en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald. Hoe zagen hun levens eruit? Hoe verhielden zij zich tot het systeem van slavernij? Konden zij eigen keuzes maken?

Op de tentoonstelling zijn objecten te zien uit nationale en internationale musea, archieven en particuliere collecties.