97 nieuwe COVID-19 gevallen afgelopen etmaal

In Suriname is het totaal aantal actieve gevallen donderdag flink toegenomen en bedraagt op dit moment 727. Er is de afgelopen 24 uur sprake van maar liefst 97 nieuwe gevallen na 515 testen. Dat is 23 meer dan woensdag.

Dat blijkt donderdagavond 21 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Op dit moment zitten er 289 positief geteste personen in isolatie. 59 personen zijn het afgelopen etmaal genezen, 91 liggen nog in het ziekenhuis en 12 op de intensive care afdeling.