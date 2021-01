Tweetal aangehouden voor stelen onderdelen skidder

De politie van het bureau Santo Dorp heeft op dinsdag 19 januari de 26 jarige G.A. en R.S. (25) opgespoord en op het Bruynzeelprojeckt aangehouden. Het tweetal wordt ervan verdacht de afgelopen twee weken onderdelen van een skidder, die aan een chinees echtpaar toebehoort, te hebben gedemonteerd waarna zij daarmee vandoor gingen.

Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. De skidder stond geparkeerd op een open terrein op de kruising van de Mohamed Rashid Pierkhan- en de Somaiweg. De onderdelen van de skidder werden in een pick-up waarmee de verdachten G.A. en R.S. zich verplaatsten aangetroffen en inbeslaggenomen.

In de omgeving waar dit feit is gepleegd zijn er de afgelopen twee weken eveneens onderdelen van een graafmachine van een prominente uit de samenleving en een ondernemer weggenomen. De verdachten van deze diefstal zijn op dezelfde wijze te werk gegaan.

Het onderzoek zal uitwijzen of G.A. en R.S. eveneens de daders zijn, zegt de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn deze twee verdachten in belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Midden