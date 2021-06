Nationale Gebedsdag voor Kinderen 2021

In deze bijzondere tijd is het essentieel dat kinderen geestelijk alert, sterk en weerbaar blijven. Ondanks de huidige pandemie heeft stichting Weid mijn lammeren in Suriname dit jaar daarom bewust besloten om afgelopen maand de Nationale kindergebedsdag door te laten gaan. Er was geen andere keus dan online te gaan. Hierdoor werden er kosten gespaard op het gebied van transport. Online samenwerken vereiste echter wel extra communicatie en inzet. Gelukkig werden er in alle districten jeugd en kinderleiders die bereid waren om mee te werken.

Minister Bronto Somohardje van Binnelandse Zaken opende de Kindergebedsdag met een bemoediging aan alle deelnemers en wenste de kinderen vanuit zijn kantoor een fijne gebedstijd. In Paramaribo was er een centrale plek van waaruit de Nationale Kindergebedsdag werd gepresenteerd door Glory Joy van Russel en Sefion Wijngaarde van de Gemeente Gods Rainville. Deze kerk onder leiding van Pastor Irving Chin Sie Yen, zorgde voor de nodige technische en logistieke organisatie van deze negende Nationale Kindergebedsdag. Para, Commewijne en Paramaribo konden live worden opgenomen.

De andere districten stuurden hun gebeden op via een video call. De kinderen baden voor gezondheid en bescherming tegen het virus, wijsheid voor de regering en voor het onderwijs. Een meisje van Para vroeg aan God dat de ouders kinderen niet zouden slaan of zouden brengen naar een internaat. En, dat ouders geduld en liefde zullen hebben voor hun kinderen. Er werd gebeden voor econmisch herstel van de oude plantages (Commewijne).

Armoede en mentale genezing in gezinnen waren enkele thema’s van Nickerie. De kinderen van Nickerie werden vertegenwoordigd door de bewoners van kinderhuis Open Poort. Jongeren van Saramacca baden om hulp voor slachtoffers van pesten, pornografie, drugsverslavingen en zelfmoord. Vanuit het dorp Foetoenakabaa (Sipaliwini) baden drie tienermeisjes voor kinderen in de moeilijk toegankeijke dorpen. En om meer creatieve manieren voor de kerk om de jongens te bereiken en positief te beinvloeden. Jeugdigen van Albina ( Marowijne) vroegen in hun gebeden om aandacht voor lokale probemen zoals de jeugdbendes, kinderarbeid en nodige gedragsverandering bij kinderen.

Paramaribo werd vertegenwoordigd door kinderclub “De Bel” van stg Rumas. Zij gingen in gebed voor een goede start van het nieuwe schoolsysteem, kracht voor de onderwijzers. Hierdoor zullen kinderen hun school afmaken en geen dropouts worden. Ook baden zij om wijsheid voor opvoeders zodat zij met Gods leiding hun kinderen zullen begeleiden op emotioneel en seksueel gebied.

Tot slot zegende Pastor Martin Ravenswaay uit Para alle kinderen van Suriname. De gebedsdag is online te bekijken via Youtube en de Facebookpagina van stg. Weid mijn lammeren. “Door de enthousiaste nationale participatie aan de online Kindergebedsdag zien we dat kinderwerkers zelfs tot ver in het binnenland de moed niet laten zakken. Dit stemt ons hoopvol. Juist in deze periode is het immers noodzakelijk dat onze kinderen geestelijk actief en mentaal positief blijven.” aldus WML directeur Gloria Lie Kwie Sjoe