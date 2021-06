Suriname tegen Bermuda vrijdagavond live te zien via Ziggo sport

Goed nieuws voor de in Nederland woonachtige fans van het Surinaamse nationaal voetbalelftal NATIO. De WK kwalificatiewedstrijd tussen Suriname en Bermuda, die vrijdag wordt gespeeld in het Frank Essed Stadion te Paramaribo, is vrijdagavond live te zien op Ziggo Sport.

De wedstrijd wordt gespeeld in groep B, waar Canada in maart de koppositie pakte na een 11-0 overwinning op Cayman Islands. Na de wedstrijd tegen Bermuda komt Natio op dinsdag 8 juni uit tegen Canada. Een nederlaag tegen Canada betekent dat de WK-kwalificatie er voor Suriname op zit.

Het live verslag van Suriname tegen Bermuda start vrijdagavond om 23.50u (Nederlandse tijd) en is te volgen via Ziggo Sport, welk gratis is voor Ziggo klanten.