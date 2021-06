Surinaamse Sport-Ambassadeurs komen dit weekend uit

Sportliefhebbers in Suriname kunnen tijdens de lockdown periode de komende dagen vanuit hun huiskamer genieten van twee top internationale sport evenementen. Dit zegt sportminister Gracia Emanuël, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

“Laten we onze Natio jongens en Jairzinho Rozenstruik (Bigi Boy) die Sranan Lobi Firi en power geven de komende uren om het beste voor ons land uit deze sport evenementen te halen bika bribi na krakti”, aldus de bewindsvrouwe

Volgens haar zal het Surinaams Nationaal Elftal op vrijdag 4 juni 2021 schitteren in het Dr. Ir. F. Essed Stadion evenals Bigi Boy die op zaterdag 5 juni 2021 zal uitkomen in de kleine octagon van de UFC APEX in Las Vegas. Deze evenementen moeten volgens de sportminister resulteren naar zoete vruchten die de weg voor ons vrij moet maken richting de WK Kwalificatie en dat Bigi Boy zijn droom mag uit komen.

Team Bigi Boy

De Public Relation Unit heeft contact gehad met Team Bigi Boy. Zij geven aan dat Bigi Boy na de verloren wedstrijd tegen Ciryl Gane zo snel mogelijk weer in de ring wilde staan en dat zal gebeuren tijdens het event genaamd “Jairzinho Rozenstruik VS Sakai”. Zodoende heeft de UFC ons deze tegenstander aangeboden. Jairzinho vecht tegen nummer 9 van de UFC zwaargewichtdivisie, de Braziliaan Augusto Sakai (15-2-1). De voorbereidingen naar het gevecht toe zijn uitstekend verlopen Aldus Team Bigi Boy. Jairzinho Rozenstruik is voor de deerde keer “main event” en het wordt zijn achtste UFC-gevecht. het is het hoofdgevecht de avond en wereldwijd wordt het event promoot als “UFC Fight Night 189: Rozenstruik vs Sakai”.

Vrijdag avond zullen we met z’n allen kijken naar de Natio Jongens vanuit onze woonkamer en op zaterdag avond is het gevecht. De prelims beginnen om 17.00u en de main card begint om 20.00u. Het gevecht van Bigi Boy zal tegen 23.00u Surinaamse tijd beginnen. De wedstrijden kunnen bekeken worden via ATV 12.2 en de STVS.

De minister met het voetbal team.