Man geslagen omdat hij geheime liefdesrelatie zou hebben met vrouw dader

De politie van het bureau Nieuw Nickerie heeft afgelopen zondag de 26-jarige M.A. en R.N. (17) ter zake mishandeling aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het tweetal deed op die zelfde dag het woonadres van ene T.R. aan, aangezien M.A. vermoedde dat die man een geheime liefdesrelatie heeft met zijn vrouw. Zonder toestemming van de man des huizes drong dit duo de woning binnen en brachten T.R. slagen toe op het lichaam.

Bij aankomst van de politie werden de twee verdachten in de kraag gevat en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. Vanwege de jeugdige leeftijd van R.N. is hij ingesloten in het Jeugddoorgangshuis Opa Doelie meldt de politie.