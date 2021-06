Fernandes broden bestemd voor Marowijne belanden in Frans-Guyana

In Suriname is de rush op Fernandes broden niet alleen in Paramaribo aan de gang, maar ook in de verschillende districten waaronder Marowijne. Broden die bestemd zijn voor Marowijne vinden grotendeels hun weg naar St Laurent Frans-Guyana. Dit is gebleken na een onderzoek van het commissariaat van Marowijne-Noordoost.

Een onderzoek is ingesteld nadat klachten vanuit de gemeenschap de bestuursdienst hebben bereikt dat er nauwelijks Fernandes broden te vinden zijn op de schappen.

Districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne-Noordoost doet een beroep op de winkeliers van het gebied om slechts twee pakken broden ten verkoop aan te bieden aan een persoon. Dit zodat de lokale bevolking verzekerd kan zijn van broodvoorziening.

Voor het niet naleven van de maatregel zullen er sancties worden getroffen. Het intrekken van de vergunning en sluiting van de winkel behoren tot de sancties.