9 coronadoden en stijging patiënten in ziekenhuizen

In Suriname zijn donderdag 3 juni weer 9 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Ook is het aantal patiënten in de ziekenhuizen flink gestegen.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het aantal personen in de ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur gestegen van 221 naar 249.

Het aantal patiënten in de intensive care is ook gestegen van 30 naar 35. Hierdoor zijn alle ic plekken bezet.

In de afgelopen 24 uur zijn er 248 nieuwe gevallen genoteerd. De cijfers van donderdag: