Penitentiaire ambtenaar Santo Boma overleden na COVID-19-besmetting

Een penitentiaire ambtenaar in Suriname is vandaag in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Hij is een van de zes ambtenaren van de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma die besmet was geraakt.

Zijn overige collega’s zijn al genezen en hebben intussen het werk hervat. Ook de 25 besmette gedetineerden zijn al genezen.

In eerste instantie waren negen gevangenen positief getest. Het resultaat van de overige 16 gedetineerden kwam naderhand binnen. Van deze inrichting waren in totaal zes penitentiaire ambtenaren positief getest op COVID-19.

Het begon toen een penitentiaire ambtenaar van de keukenafdeling eerst positief werd getest. Daarna werd een collega van hem positief bevonden. Vervolgens werden nog vier ambtenaren en ook gedetineerden positief getest.