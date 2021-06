Boze taxichauffeur vernielt auto van vrouw omdat ze hem negeert

De politie in Suriname heeft dinsdag een taxichauffeur aangehouden, die de auto van een vrouw in Paramaribo heeft vernield. De man was boos omdat de vrouw niet reageerde, toen hij haar aansprak over het parkeren van haar voertuig.

De vrouw parkeerde haar wagen langs de openbare weg in de omgeving van het taxibedrijf waar de verdachte werkt. De verdachte vond dat de vrouw daar niet mocht parkeren en sprak haar daarop aan. De vrouw reageerde echter niet en liep weg.

Toen zij terugkwam, ontdekte zij dat haar wagen aan beide zijden was gekrast. Ze stapte naar de politie en liet de aangerichte vernieling zien. De politie heeft na de aangifte een onderzoek gedaan.

Daaruit en uit camerabeelden blijkt dat de taxichauffeur bij het voertuig van de vrouw te zien was. Toen de politie hem met de beelden confronteerde, kwam hij met diverse verhalen. Uiteindelijk had hij geen keus dan te bekennen dat hij de vernieling heeft aangericht.

Hij bekende uit boosheid te hebben gehandeld. De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.