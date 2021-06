Politie moet optreden bij drukte Western Union

De Surinaamse politie moest vanmorgen bijspringen om de drukte bij Western Union in goede banen te geleiden. Bij het kantoor aan de Pengelstraat was het heel druk, zoals op bovenstaande foto te zien is.

Veel mensen in Suriname krijgen valuta uit het buitenland opgestuurd en kunnen dat ophalen bij de verschillende Western Union kantoren in het land. Door de lockdown is de beschikbaarheid van de kantoren minder, terwijl juist nu door de crisis veel meer geld wordt gestuurd naar familie.

De politie is voornemens om met de bedrijven waar aan geldovermakingen wordt gedaan, in gesprek te gaan om te kijken hoe de drukte op die plekken wat te verminderen. Dat heeftt korpschef Roberto Prade bevestigd tegenover de Ware Tijd.