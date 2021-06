Agressieve PCS-patiënt door omstanders aangehouden na bedreigen moeder

De 30-jarige Melvin J. is op maandag 24 mei door de politie van het bureau Latour na te zijn opgespoord aangehouden.

Een moeder schakelde op zondag 23 mei de politie van voormeld bureau in toen haar agressieve zoon de aangeefster en overige huisgenoten met de dood bedreigde en aangaf dat hij haar woning in brand zou steken. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Bij aankomst van de politie had de verdachte de plek verlaten. Opsporing in de directe omgeving leverde niet het gewenste resultaat op. Onderzoek wees uit dat de driftkop, die naar zeggen van de moeder een patiënt is van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), het tot een gewoonte had gemaakt haar zonder enige reden te bedreigen.

Zonder enige aanleiding mishandelde Melvin zijn broer op 23 mei. De driftkop werd daarbij door zijn moeder aangesproken omtrent zijn gedrag. Dit viel niet in goede aarde bij hem, waardoor hij tekeerging tegen zijn moeder en alle huisgenoten met de dood bedreigde. In zijn woedeaanval greep hij naar een lege bierfles en gooide die op zijn moeder.

Zij liep hierdoor een snijverwonding op aan haar linkerschouder en de glasscherven kwamen in het haar van de vrouw terecht. Het slachtoffer wenste echter geen medische behandeling. Melvin begaf zich in de morgen van 24 mei weer naar de woning van zijn moeder en ging erg tekeer.

De agressieve man werd door omstanders aangehouden en overgedragen aan de ingeschakelde politie. Bij de voorgeleiding ontkende Melvin PCS-patiënt te zijn. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de driftkop voor mishandeling en bedreiging door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.