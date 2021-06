Medisch personeel voor Suriname kan zich opgeven via website

In Suriname is er een tekort aan mankracht en middelen nu er een derde coronagolf is uitgebroken. Vrijdag vertrekt daarom een eerste groep van 20 tot 25 man medisch personeel naar Suriname. Het team vertrekt naar verwachting vrijdag om 11.00 uur van Schiphol naar Paramaribo.

Maar er is meer nodig, zoals infectiologen. Medisch personeel kan zich daarom vanaf vandaag, woensdag 2 juni, opgeven via een speciale website: www.NederlandvoorSuriname.nl.

Dinsdagmiddag is al een vrachtvliegtuig vol coronahulpmiddelen naar Suriname vertrokken. Personeel van Defensie vliegt woensdag ook naar Suriname om medici daar te leren hoe ze de apparatuur kunnen gebruiken.