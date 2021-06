Ondernemer die net geld had ontvangen overvallen door 4 rovers

Een ondernemer in Suriname is vandaag beroofd van SRD 50.000, USD 1.500 en 190 euro. Vier rovers hebben hem in een pand in Paramaribo overvallen en geslagen.

De ondernemer levert brandstof in het achterland. Hij had vandaag geld ontvangen van enkele afnemers en bewaarde dat. De rovers kwamen op de plaats en hielden hem onder schot met een vuistvuurwapen. Zij maakten het geld buit.

Tijdens de beroving sloegen zij het slachtoffer op het hoofd waardoor hij een verwonding heeft overgehouden. Ook werd een tas over zijn hoofd gedaan. De politie heeft het slachtoffer verwezen voor medische behandeling.

De daders hebben de plaats aangedaan in een zwarte wagen zonder kenteken. Ten tijde van de beroving was de ondernemer samen met een ander, maar die heeft geen letsel opgelopen.