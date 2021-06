Moeder betrapt buurjongen (17) ontucht plegen met dochter (14)

Een moeder in Suriname heeft dinsdagmiddag haar zeventienjarige buurjongen in haar huis in Paramaribo betrapt. Hij was bezig seksuele handelingen met haar veertienjarige dochter te plegen. Bij het zien van de moeder rende de jongeman weg.

De vrouw was niet thuis. De buurjongen ging toen bij de woning en drong uiteindelijk de kamer van het meisje binnen. Het meisje verklaart dat de jongen haar heeft verkracht.

De moeder heeft aangifte van verkrachting bij de politie gedaan. De Surinaamse politie is nog bezig de zeventienjarige jongeman op te sporen. Hij is sedert de verkrachting voortvluchtig.