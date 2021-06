Bureau Eenheid gestart met distributie voedingspakketten in Commewijne

Bureau Eenheid is dinsdag 1 juni gestart met het distribueren van voedingspakketten in het district Commewijne. Deze pakketten zijn geschonken door de Chineze Ambassade aan het Instituut van de First Lady (IFL) van Suriname.

Bureau Eenheid als werkarm van het instituut, voert samen met het IFL, ondersteunt door vrijwilligers het veld werk uit. De Surinaamse samenleving heeft gehoor gegeven aan de oproep welke het Bureau deed om gezinnen, die vanwege enorme wateroverlast in ernstige noodsitiuaties verkeren en dringende hulp nodig hebben, op te geven.

De gezinnen uit Commewijne die zijn opgegeven zijn allen voorzien geworden van een voedingspakket. Tevens heeft het Bureau het district voorzien van fruit (bacoven) welke dagelijks beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van LVV en het bacove bedrijf FAI.