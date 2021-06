Webinar over Milieu Raamwet vanwege Wereld Milieu Dag

In het kader van Wereld Milieu Dag, welke jaarlijks op 5 juni wordt herdacht, organiseert het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in Suriname een webinar over de Milieu Raamwet en de implementatie daarvan.

Het thema voor Wereld Milieu Dag is ‘Ecosystem Restoration’. De Milieu Raamwet is in mei 2020 in werking getreden en heeft als doel om in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname een beleids- en milieustrategie te ontwikkelen en te implementeren, die een evenwichtige balans creéert tussen economische groei en milieubescherming teneinde te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaamse volk.

Het behouden en restoreren van ecosystemen is daar een belangrijk onderdeel van.

Deze Webinar wordt op woensdag 2 juni van 09:00 uur — 10:30 uur gehouden.