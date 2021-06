Ambassadeur Khargi coördineert noodhulp voor Suriname vanuit Nederland

Afgelopen maandag heeft de Surinaamse Ambassadeur in Nederland de heer Rajendre Khargi, op verzoek van de regering, een bijeenkomst georganiseerd om de acute Covid noodhulp voor Suriname te coördineren.

Aanwezig waren dr. Marc Sprengers, gewezen directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Cabaretier Jörgen Raymann en vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Mw. Drs.Kathleen Ferrier van het Diaspora Instituut Nederland, mw. Dr. Denise Telgt, internist-infectioloog, van het artsen team uit Nijmegen, dr.Chander Mahabier, chirurg en voorzitter van Stichting COGESUR, Stichting Extra handen voor de zorg en dr. Pranobe Oemrawsingh,intensivist-cardioloog en voorzitter van het Diaspora Medical Team.

De hulpverleners hebben zich gecommitteerd om al hun activiteiten met elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen om de acute noodhulp aan Suriname te stroomlijnen. Deze hulp zal bestaan uit personeel; intensive care & algemeen verpleegkundigen, laboratoriummedewerkers, zaalartsen en medische specialisten, onder andere intensivisten en infectiologen. Ook zal de Surinaamse zorgsector voorzien worden van medicatie, beademings-en monitoringsapparatuur met bijbehorende verbruiksmateriaal.

Daarnaast is vastgesteld dat het beschikbaar krijgen en transporteren van vaccins, een parallel lopende, topprioriteit is. Ondertussen is bekend geworden dat het ministerie van Defensie van Nederland, op verzoek van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2 militaire zuurstofcontainers om zuurstof te maken, naar Suriname heeft gestuurd. Dit vrachtvliegtuig is op 1 juni 2021 vertrokken richting Paramaribo.