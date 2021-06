Van huis weggelopen meisje (13) samen met vriend (18) in Nickerie aangetroffen

Een 13-jarig meisje in Suriname, dat vrijdag was weggelopen van huis in Paramaribo, vertrok daarna samen met haar vriend (18) naar Nickerie. De twee zijn dezelfde dag nog op een adres in het rijstdistrict aangetroffen.

De moeder van het meisje had bij de politie aangifte van vermissing gedaan. Haar dochter hield haar voor naar een vriendin te zijn gaan. De vrouw trok dit na en ontdekte dat haar dochter niet thuis bij de vriendin was.

Ze bleef informeren over haar dochter en kwam erachter dat het kind samen met een jongeman naar Nickerie was vertrokken. De jongeman ging samen met het meisje naar het adres van een vriend van hem.

De moeder kwam erachter op welk adres haar dochter was en alarmeerde de politie, die het adres aandeed. Daarbij werd de achttienjarige jongeman aangehouden. Hij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.

Het verdere onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van de politie.